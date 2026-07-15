Kanpur News: दर्द जीत गया, सपने हार गए, 3 पन्नों के सुसाइड नोट में वैष्णवी उर्फ निक्की लिख गई जिंदगी की आखिरी दास्तां

बुधवार सुबह करीब पांच बजे जब शिवम भोपाल से घर पहुंचे तो पत्नी बेसुध मिली। उसके पास तीन पन्नों का सुसाइड नोट रखा था। पड़ोसियों की मदद से उसे फॉर्च्यून अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुसाइड नोट में वैष्णवी ने लिखा कि उसका भी सपना था सामान्य और सुखमय जीवन जीने का, लेकिन बीमारी ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसने लिखा कि अगर वह आज यह कदम भी नहीं उठाती, तब भी शायद उम्र के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाती। उसने अपने माता-पिता, पति और परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगी और पति से अपने भाई अभय की शादी में जेवर और स्कूटर देने की अंतिम इच्छा भी जताई।