IMD Forecast: मिलेगी राहत! कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे में बारिश और गरज-चमक की संभावना

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है। फिलहाल लोगों को दोपहर की तेज धूप और उमस से बचने की सलाह दी गई है। यदि गरज-चमक शुरू हो तो खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों को भी मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और कृषि कार्य मौसम के अनुसार करने की सलाह दी गई है। यदि बारिश होती है तो लोगों को उमस से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौसम में तेजी से बदलाव की संभावना बनी रहेगी।