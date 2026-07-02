Ketan Murder Case: सिया गोयल को लेकर पुलिस ने कराया सीन रीक्रिएशन, घर से घटना वाले कपड़े बरामद

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस केस की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने को मंजूरी दी है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त किया गया है। सिया गोयल और उसके मित्र चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। दोनों फिलहाल 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।