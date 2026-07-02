पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं हो रही खत्म, क्या जगह नहीं मिलने से नाराज हुए मनीष तिवारी, ट्वीट से बढ़ा सस्पेंस!

मनीष तिवारी ने X पर लिखा, क्या किसी व्यक्ति के लिए प्रतिभा या क्षमता होना उससे बड़ी कोई कमी हो सकती है? काश, व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का भी कोई इलाज होता! उन्होंने आगे लिखा, इसके बावजूद कांग्रेस ने पिछले 45 सालों में मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने भी अपने पूरे जीवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है। Que sera, sera… जो होना होगा, वही होगा। तिवारी की इस पोस्ट को पार्टी के भीतर उनकी नाराजगी और संगठन में मिली उपेक्षा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।