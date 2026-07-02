Election Commission: तीन राज्यों में उपचुनाव का बिगुल, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में मतदान की तारीखें घोषित

भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर अलग-अलग कारणों से रिक्तियां हुई थीं। बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई। मध्य प्रदेश की दतिया सीट राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई, जबकि गुजरात की मांजलपुर सीट विधायक योगेशभाई पटेल के निधन के बाद खाली हुई।