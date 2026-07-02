‘मोदी सरकार धर्म, जाति, भाषा के नाम पर बांटती है…’ मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने BJP पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के आधार पर समाज को बांटने वाली राजनीति देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति केंद्र सरकार की विभाजनकारी विचारधारा का परिणाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब केवल मणिपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवेदना और सहानुभूति के दो शब्दों की उम्मीद भी छोड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर बेहतर भविष्य का हकदार है और राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए पूरे भारत को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा।