TMC में फिर छिड़ी ‘असली’ होने की लड़ाई! बागी गुट ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, पार्टी ने बताया ‘टुटफुटिया झुंड’

ऋतब्रत बनर्जी के बयान के बाद टीएमसी(ममता बनर्जी) ने ऋतब्रत पर जमकर जुबानी हमला किया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है। सागरिका घोष ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल के केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही फुल बेंच से मुलाकात कर सकते हैं और बैठक का अनुरोध भी वही कर सकते हैं। उनके अनुसार, पार्टी से निष्कासित नेताओं के एक समूह को आयोग के फुल बेंच से मिलने की अनुमति देना नियमों के विपरीत है।