Punjab Elections: पंजाब कांग्रेस में एक और बड़ा बदलाव, अब इमैनुएल नाहर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई जिम्मेदारी नहीं मिलने के कुछ ही समय बाद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हुनरमंद होना ही अपने आप में एक बड़ी कमी है, काश मेरे पास लोगों की इनसिक्योरिटीज को दूर करने का कोई तरीका होता। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, कांग्रेस ने पिछले 45 सालों में मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपना जीवन पार्टी की सेवा में समर्पित किया है। किस्मत को कौन टाल सकता है, जो होना है, वह तो होगा ही। उनके इन संदेशों को पार्टी के फैसले पर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया माना जा रहा है।