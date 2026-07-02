ISRO Bomb Threat: इसरो को फिर से बम उड़ाने की धमकी, बेंगलुरु के हेडक्वार्टर में आया मेल

ISRO समेत सभी संवेदनशील संस्थानों में सुरक्षा पहले से कड़ी है। सीआईएसएफ, लोकल पुलिस और इंटेलीजेंस एजेंसियां 24 घंटे नजर रखती हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में ईमेल जैसे आसान तरीके से धमकी देना आसान हो गया है। इसलिए साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।