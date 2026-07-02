‘TMC लुटेरों का गिरोह है, सभी नेता दागी’, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने टीएमसी पर फिर उठाये सवाल

देबराज चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता दागदार हैं और यह 'लुटेरों का गिरोह' बन चुकी है। सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनके अनुसार, टीएमसी ने पूरे समाज को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि सब कुछ एक खुले बाजार की तरह हो गया है। उन्होंने कहा कि किसने कैसे लूट की, इसकी जानकारी पुलिस को है और बीजेपी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।