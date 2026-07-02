अहमदाबाद में भीख मंगवाने के नाम पर 276 बच्चों की तस्करी, राजस्थान और MP के कई सरपंच जांच के घेरे में

पुलिस की जांच में सामने आया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ सरपंच पर इस नेटवर्क में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। पुलिस के अनुसार, ये लोग गरीब परिवारों के बच्चों की पहचान कर उन्हें गुजरात भेजने की व्यवस्था करते थे। एक वरिष्ठ क्राइम ब्रांच अधिकारी ने कहा, सभी भिखारी यूं ही अचानक भिखारी नहीं बन जाते। वे राज्यों की सीमाओं के पार काम करने वाले एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे बहुत गरीब परिवारों से आते हैं और उन्हें उनके अपने माता-पिता ने ही भेजा होता है, जो बड़े शहरों में भीख मांगने को कमाई का जरिया मानते हैं।