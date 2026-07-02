Ketan Murder Casse: धक्का देने की प्रैक्टिस, पुलिस को गुमराह करने की तैयारी; ऐसे रची गई केतन की हत्या की साजिश

पुलिस जांच के मुताबिक, यह हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कई हफ्तों पहले बेहद सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश थी। जांच में सामने आया है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इंटरनेट पर केतन अग्रवाल की हत्या के अलग-अलग तरीके खोजे थे। इतना ही नहीं, वारदात के बाद पुलिस पूछताछ से बचने और जांच को गुमराह करने के लिए दोनों ने पहले से जवाबों की भी प्रैक्टिस की थी। साजिश की परतें खोलने के लिए पुलिस ने लोहागढ़ किले पर सिया और बाद में चेतन की मौजूदगी में डमी (पुतले) की मदद से क्राइम सीन रीक्रिएट कर पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराया।