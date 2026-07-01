न कोई चश्मदीद, न कोई प्रत्यक्ष गवाह; केतन मर्डर केस में पुलिस कैसे पार करेगी ‘पंचशील’ की चुनौती?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, केतन मर्डर केस की पूरी कानूनी लड़ाई इसी 'पंचशील' के इर्द-गिर्द घूमेगी। पुलिस अब उन परिस्थितियों को वैज्ञानिक रूप से जोड़ने में जुटी है, जिससे यह 'अटूट कड़ी' बनाई जा सके। आपको बता दें कि पुलिस की थ्योरी के मुताबिक, सिया और चेतन का एक साथ घर से निकलना, लोहागढ़ किले पहुंचना, हुडी वाले शख्स (चेतन) द्वारा पीछा किया जाना, पहाड़ी से धकेले जाने के बाद केतन की मौत होना और वारदात के बाद सिया द्वारा अपने मंगेतर (केतन) का मोबाइल फोन छिपाकर अपने पास रख लेना, ये सभी ऐसी परिस्थितियां हैं जो सीधे तौर पर दोनों को कातिल ठहराती हैं। अब देखना यह होगा कि बिना किसी चश्मदीद के, पुलिस फॉरेंसिक और वैज्ञानिक सबूतों के दम पर कोर्ट में 'पंचशील' की इस कसौटी को कितनी मजबूती से पार कर पाती है।