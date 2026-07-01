27 गुण मिले फिर रिश्ता हुआ तय, ज्योतिषी ने बताया था ‘परफेक्ट मैच’, पर केतन की मौत ने खड़े किए कई सवाल

रिश्ते में कड़वाहट की परतें तब साफ दिखने लगीं जब बीती 6 जून को दोनों का तय 'बाली प्री-वेडिंग ट्रिप' अचानक रद्द हो गया। केतन ने अपने पिता से शिकायत की थी कि सिया अब छोटी-छोटी बातों पर बहस और झगड़ा करने लगी है, लेकिन घरवालों ने इसे शादी से पहले का तनाव मानकर केतन को शांत रहने की सलाह दी। पूरे मामले में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि 18 जून को हुई मुख्य वारदात से ठीक चार दिन पहले, यानी 14 जून को लोहागढ़ किले में भी केतन गहरी खाई में गिरते-गिरते बचा था। पुलिस अब इस पुरानी घटना को भी एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा मानकर जांच कर रही है।