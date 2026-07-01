1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

27 गुण मिले फिर रिश्ता हुआ तय, ज्योतिषी ने बताया था ‘परफेक्ट मैच’, पर केतन की मौत ने खड़े किए कई सवाल

Ketan Agarwal Murder Case: 27 गुण मिलने के बाद तय हुआ केतन और सिया का रिश्ता कुछ ही महीनों में हत्या की गुत्थी में बदल गया। पुलिस अब डिजिटल सबूतों और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
3 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jul 01, 2026

Ketan Agarwal Murder Case

केतन और सिया के 36 में से 27 गुण मिले थे उसके बाद ही सगाई की रस्म हुई थी।

Ketan Agarwal Murder Case: अग्रवाल और गोयल परिवार के लिए केतन और सिया का रिश्ता किसी सुनहरे सपने जैसा था। जनवरी 2026 में जब दोनों की शादी की बात चली, तो पारंपरिक तौर-तरीकों के मुताबिक दोनों की कुंडलियां मिलाई गईं। पारिवारिक ज्योतिषी ने जब 36 में से 27 गुण मिलने की बात कही, तो दोनों परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज्योतिषी ने दावा किया था कि केतन का 'देव गण' और सिया का 'मनुष्य गण' एक-दूसरे के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं और यह शादी बेहद कामयाब रहेगी।

इसी भरोसे के साथ फरवरी में पुणे के एक बड़े होटल में दोनों की धूमधाम से सगाई हो गई और इसी साल नवंबर (2026) में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। लेकिन किसे पता था कि ज्योतिष की गणनाओं में जिस रिश्ते को 'आदर्श' बताया जा रहा था, उसके पीछे मौत की एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी।

'तीसरे' की एंट्री और बदलने लगा सिया का बर्ताव

शुरुआती दो महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन पुलिस जांच के मुताबिक इसी दौरान सिया की जिंदगी में उसके पुराने जानकार चेतन चौधरी की दोबारा एंट्री हुई। सिया के भाई साहिल गोयल ने पुलिस को बताया कि सिया पहले से चेतन को जानती थी, लेकिन सगाई के बाद उसने घरवालों को भरोसा दिलाया था कि वह अब चेतन के संपर्क में नहीं है।

दूसरी तरफ, केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि केतन कई बार सिया के बर्ताव को लेकर परेशान रहता था। केतन ने अपने घरवालों को बताया था कि सिया का फोन अक्सर बिजी रहता है और वह बातचीत के दौरान बार-बार चेतन का जिक्र करती है। हालांकि, आपसी पहचान और पुराना रिश्ता होने के कारण परिवार ने इसे मामूली बात समझकर टाल दिया।

ट्रिप कैंसिल और फिर किले में हुआ 'पहला' हमला

रिश्ते में कड़वाहट की परतें तब साफ दिखने लगीं जब बीती 6 जून को दोनों का तय 'बाली प्री-वेडिंग ट्रिप' अचानक रद्द हो गया। केतन ने अपने पिता से शिकायत की थी कि सिया अब छोटी-छोटी बातों पर बहस और झगड़ा करने लगी है, लेकिन घरवालों ने इसे शादी से पहले का तनाव मानकर केतन को शांत रहने की सलाह दी। पूरे मामले में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि 18 जून को हुई मुख्य वारदात से ठीक चार दिन पहले, यानी 14 जून को लोहागढ़ किले में भी केतन गहरी खाई में गिरते-गिरते बचा था। पुलिस अब इस पुरानी घटना को भी एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा मानकर जांच कर रही है।

अब 'लाई डिटेक्टर' टेस्ट की तैयारी

18 जून को केतन की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का साफ कहना है कि यह पूरी तरह से प्लान मर्डर था। अब इस मर्डर मिस्ट्री की आखिरी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस कोर्ट की इजाजत से सिया का पॉलीग्राफ (लाई डिटेक्टर) टेस्ट कराने की तैयारी में है। हालांकि, इस टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है और इसके नतीजे सीधे तौर पर कोर्ट में अंतिम सबूत नहीं माने जाते।

पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। जिस जगह से केतन नीचे गिरा, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। ऐसे में अब पूरी जांच डिजिटल और परिस्थितियों से जुड़े सबूतों पर टिक गई है।

जांच टीमें दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिलीट किए गए चैट्स, कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा को खंगालकर कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। क्राइम सीन को दोबारा रीक्रिएट करके और परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस अब यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि कुंडलियों के भरोसे शुरू हुआ यह 'परफेक्ट' रिश्ता आखिर किस मोड़ पर आकर इस खौफनाक अपराध में बदल गया।

चेतन की दुकान के ठीक सामने था सिया का ऑफिस, कैसे बढ़ी नजदीकियां और केतन के कत्ल तक पहुंच गई बात?

ये भी पढ़ें
Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Chetan Chaudhary, Ketan Murder Case, Pune Murder Case, Siya Goyal News, Chetan Chaudhary News, Ketan Agrawal Latest News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

01 Jul 2026 01:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / 27 गुण मिले फिर रिश्ता हुआ तय, ज्योतिषी ने बताया था ‘परफेक्ट मैच’, पर केतन की मौत ने खड़े किए कई सवाल

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ketan Murder Case: सिया के बाद चेतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर पहुंची पुलिस, वकील ने कहा- उसका कोई लेना-देना नहीं

Police took Chetan Chaudhary to Lohagad fort
राष्ट्रीय

केतन मर्डर केस के बाद लोहागढ़ किले को देखना चाहते हैं टूरिस्ट, संख्या में 50% की बढ़ोतरी

Ketan Agarwal Murder Case
राष्ट्रीय

केतन हत्याकांड में नया अपडेट, सिया गोयल के भाई को वकील ने भेजा 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

Siya Goyal
राष्ट्रीय

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला: पुणे में 3 साल की मासूम से बर्बरता और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा

Minor Rape Case Pune
पुणे

केतन की हत्या से पहले सिया ने उससे ऐंठे पैसे! शादी की शॉपिंग के बहाने एक करोड़ लेकर प्रेमी चेतन को दिए

Ketan Agarwal Murder Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.