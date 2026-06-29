फास्ट-ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला: पुणे में 3 साल की मासूम से बर्बरता और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा

यह दिल दहला देने वाली घटना 1 मई 2026 को हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। आरोपी भीमराव कांबले बच्ची को खाने की चीजें दिलाने और गाय का बछड़ा दिखाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वह उसे मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बच्ची का मुंह दबाकर और उसकी छाती पर गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में उसने शव को छिपाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी।