29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला: पुणे में 3 साल की मासूम से बर्बरता और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा

Pune Court Verdict: पुणे के नसरापुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी भीमराव कांबले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला मानते हुए फांसी की सजा दी है।
2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jun 29, 2026

Minor Rape Case Pune

पुणे में तीन साल की मासूम से बर्बरता पर दोषी को फांसी की सजा

Minor Rape Case Pune: महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बड़ा फैसला आया है। नसरापुर गांव में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी भीमराव कांबले को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 26 जून को विशेष अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कांबले ने मासूम बच्ची के साथ पूरे 39 मिनट तक बर्बरता की थी। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पुराना है और उस पर पहले भी कई मामले दर्ज थे।

'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला माना

पीड़ित पक्ष के वकील विपुल दुशिंग ने बताया, किसी अपराधी को फांसी देने के लिए जितने भी कानूनी पैमानों की जरूरत होती है, वे सब इस मामले में पूरे हुए हैं। अपराध का तरीका बेहद क्रूर था। आरोपी ने सिर्फ अपनी हवस के लिए इस घटना को अंजाम दिया। इसी बर्बरता को देखते हुए कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला माना और मौत की सजा सुनाई।

बछड़ा दिखाने का झांसा देकर ले गया था आरोपी

यह दिल दहला देने वाली घटना 1 मई 2026 को हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। आरोपी भीमराव कांबले बच्ची को खाने की चीजें दिलाने और गाय का बछड़ा दिखाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वह उसे मवेशियों के बाड़े के पास एक शेड में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बच्ची का मुंह दबाकर और उसकी छाती पर गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में उसने शव को छिपाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी।

रोजाना हुई मामले की सुनवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 28 मई से इस पर रोज (डे-टू-डे) सुनवाई करने का फैसला किया था। विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) अजय मिसर ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है और सजा पाने के लायक है। उन्होंने कोर्ट में आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट और 82 गवाहों की लिस्ट पेश की थी।

सजा के लिए ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया

26 जून को एडिशनल सेशन जज एस.आर. सालुंखे ने आरोपी भीमराव कांबले को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का दोषी माना। सरकारी वकील अजय मिसर के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत सभी आरोपों को कोर्ट में साबित किया। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 12 पुराने ऐतिहासिक फैसलों का हवाला भी दिया गया।

समाज में वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं

अदालत में कुछ बच्चों ने गवाही दी, जिन्होंने आरोपी को बच्ची को ले जाते हुए देखा था। बच्चों ने पहचान परेड में आरोपी की साफ पहचान की। सरकारी वकील ने कोर्ट से मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि कांबले के सुधरने या समाज में वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके खिलाफ पहले भी एक बुजुर्ग महिला, एक किशोरी और मवेशी से क्रूरता के मामले दर्ज हैं। वह समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।

‘परिवार को सच बताने से आसान लगा केतन को मारना’, पुणे मर्डर केस में सिया का चौंकाने वाला कबूलनामा

ये भी पढ़ें
Siya Goyal Confession Ketan Agarwal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

Updated on:

29 Jun 2026 02:22 pm

Published on:

29 Jun 2026 02:16 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / फास्ट-ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला: पुणे में 3 साल की मासूम से बर्बरता और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

केतन की हत्या से पहले सिया ने उससे ऐंठे पैसे! शादी की शॉपिंग के बहाने एक करोड़ लेकर प्रेमी चेतन को दिए

Ketan Agarwal Murder Case
राष्ट्रीय

‘लोहागढ़ फोर्ट में घटना के समय मौजूद लोग सामने आए’, केतन की मौत के बाद पिता ने की भावुक अपील

Ketan Agarwal Murder Case, Ketan Agarwal FIR, Lohagad Fort Murder, Siya Goyal, Chetan Chaudhary, Ketan Agarwal Latest News, Pune Murder Case, Kiwale Bridge, Lohagad Fort, Pune Crime News,
राष्ट्रीय

केतन अग्रवाल मर्डर: सिया गोयल और चेतन चौधरी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

Chetan Chaudhary
राष्ट्रीय

Ketan Agarwal Murder Case: ‘3 साल की आजादी’ के लिए मंगेतर की हत्या? केतन मर्डर केस में नया खुलासा

Lohagad Fort Murder Case
पुणे

लोहगढ़ किले की चोटी पर पहुंचे आरोपी, पुलिस ने रीक्रिएट किया मर्डर सीन; प्रेमी चेतन की बाइक, हुडी और हेडफोन जब्त

Lohagarh Fort police
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.