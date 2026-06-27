‘परिवार को सच बताने से आसान लगा केतन को मारना’, पुणे मर्डर केस में सिया का चौंकाने वाला कबूलनामा

Siya Goyal Confession Ketan Agarwal:महाराष्ट्र के सनसनीखेज लोहगढ़ किला मर्डर केस में मुख्य आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला कबूलनामा किया है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। पुणे ग्रामीण पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, सिया ने माना है कि उसे अपने परिवार का सामना करने और शादी तोड़ने की बात कहने से ज्यादा आसान अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या करना लगा। जांच से जुड़े पुणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, रिमांड के दौरान जब सिया गोयल से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो वह टूट गई और उसने हत्या की असली वजह का खुलासा किया।