केतन मर्डर केस: सबूत मिटाने को डिलीट की मोबाइल चैट्स, फॉरेंसिक लैब पहुंचे फोन; बाली ट्रिप रोकने के लिए चुराया था पासपोर्ट

पुलिस के मुताबिक, सिया अक्टूबर 2025 से ही चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी। वह इस शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन परिवार के दबाव में सगाई कर बैठी। इसके बाद दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जानकारी के मुताबिक, सिया शादी से पहले केतन को करीब लाने के बहाने दो बार लोहगढ़ किला लेकर गई। 14 जून को उसने केतन को पहाड़ी से धकेलने की पहली कोशिश की थी, लेकिन तब केतन एक झाड़ी को पकड़कर बच गए थे। आखिरकार 18 जून को दोनों अपने मंसूबे में कामयाब रहे और केतन को पश्चिमी चट्टान से नीचे धकेल दिया।