केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया के कथित प्रेमी चेतन की 640 मिनट की ‘ऑफलाइन’ चाल, जिसने खोल दी साजिश की परतें

इसी बीच सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ने पर जांच अधिकारियों को शक हुआ कि घटना केवल एक हादसा नहीं हो सकती। बाद में पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में हत्या की साजिश का मामला दर्ज किया और जांच का दायरा बढ़ा दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस बारीकी से हर एंगल की जांच कर रही है। फिलहाल अभी आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आरोपियों के दावों तथा पुलिस के आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।