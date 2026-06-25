आमने-सामने बिठाकर आधी रात तक हुई मंगेतर और प्रेमी से पूछताछ; मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी, नौकर के फोन से रची गई थी मौत की साजिश

इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस ने अब नीरज कुमार नाम के एक तीसरे शख्स को हिरासत में लिया है। नीरज पिछले तीन सालों से आरोपी चेतन चौधरी की ड्राई फ्रूट की दुकान पर काम करता था। बता दें कि पुलिस जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 18 जून को वारदात वाले दिन, चेतन चौधरी ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। इसके बजाय, वह अपने नौकर नीरज कुमार का मोबाइल फोन लेकर लोहगढ़ किले पहुंचा था।