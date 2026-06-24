‘मेरा बेटा सिर्फ खड़ा था, धक्का मंगेतर ने दिया’ केतन मर्डर केस में आरोपी चेतन के पिता का दावा; पुलिस बोली- 31 मई को हीबन गया था मर्डर प्लान

केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी और चाचा उदयराम चौधरी ने कई बड़े दावे किए हैं। बाबूलाल चौधरी का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है और उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 18 जून को चेतन घर से यह कहकर निकला था कि वह एक मीटिंग में जा रहा है, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह कहां और किसके साथ जा रहा है। पिता के मुताबिक, चेतन ने रोते हुए उनसे कहा कि उसने केतन को धक्का नहीं दिया और वह घटनास्थल से काफी दूर खड़ा था, जबकि केतन के खाई में गिरने के समय उसकी मंगेतर सिया गोयल उसके बिल्कुल पास मौजूद थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने शुरुआत में उन्हें बताया था कि यह मामूली धोखाधड़ी का मामला है और दो घंटे में उनके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। वहीं, चेतन के चाचा उदयराम चौधरी ने कहा कि उनका परिवार सिया गोयल को बिल्कुल नहीं जानता और मीडिया केवल एकतरफा कहानी दिखा रहा है। उन्होंने चेतन को एक खिलाड़ी, सीधा-सादा और अच्छे चरित्र वाला युवक बताते हुए कहा कि आज तक उसके खिलाफ कोई शिकायत सामने नहीं आई है।