24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

सिया को मैने बहू माना था, उसे फांसी पर लटकाओ- केतन की मां ने लगाई न्याय की गुहार; परिवार गायब

Ketan Agarwal Mother on Siya Goyal: केतन अग्रवाल की मां ने सिया गोयल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिया ने परिवार का भरोसा तोड़ा और उनके बेटे की हत्या की, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मामला सामने आने के बाद सिया का परिवार भी बंगले से गायब है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 24, 2026

Ketan Agarwal Mother Siya Goyal

केतन अग्रवाल की मां का छलका दर्द, बोलीं- सिया ने दिया धोखा (Photo: X/ANI)

Ketan Agarwal Mother demand death for Siya Goyal: पुणे के कारोबारी के बेटे केतन अग्रवाल मौत मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच केतन की मां का दर्द मीडिया के सामने छलक पड़ा। उन्होंने अपनी होने वाली बहू सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की मौत के लिए दोनों पूरी तरह जिम्मेदार हैं। वहीं, सिया गोयल की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार कही चले गया है और बिबवेवाड़ी स्थित आलीशान घर पूरी तरह सूना नजर आ रहा है।

‘सिया ने हमारा भरोसा तोड़ा’, बोलीं केतन की मां

केतन अग्रवाल की मां ने भावुक होते हुए कहा, “मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत के पीछे सिया और उसका बॉयफ्रेंड हैं। सिया ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। मैंने तो उसे अपनी बहू माना था। हमें कभी उस पर शक नहीं हुआ। मैं उससे कई बार मिली थी। हम साथ में शॉपिंग करने जाते थे, डिनर पर जाते थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर सकती है।”

उन्होंने कहा कि परिवार सिया को अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन अब जो आरोप सामने आए हैं, उससे पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने मामले में शामिल सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की।

गिरफ्तारी के बाद सूना पड़ा परिवार का बंगला

पुणे के बिबवेवाड़ी स्थित सिया गोयल का घर मंगलवार से ही बंद है। बंगले के गेट पर ताला लगा हुआ है। सिया गोयल को पुलिस ने उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है।

पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर साजिश रची और सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले पर ले जाकर 400 फीट गहरी खाईं में धकेल दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

ड्राई फ्रूट कारोबार से जुड़ा है परिवार

स्थानीय लोगों के अनुसार, गोयल परिवार लंबे समय से ड्राई फ्रूट के कारोबार से जुड़ा हुआ है। जबकि केतन अग्रवाल अपने पिता के साथ रियल स्टेट कारोबार से जुड़े थे।

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, "अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो सीधे मना कर देती। हम तुरंत शादी रद्द कर देते। किसी पर कोई दबाव नहीं था। केतन मेरे बुढ़ापे का सहारा था, वह मेरा आगे का वंशज था। मेरी चिता को वही आग देने वाला था, लेकिन अब वह नहीं रहा। सिया की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया।"

हत्या या हादसा? जांच पर टिकी सबकी नजर

इस मामले में जहां पुलिस हत्या और साजिश के एंगल से जांच कर रही है, वहीं बचाव पक्ष इसे हादसा बता रहा है। दूसरी ओर, केतन का परिवार इसे सुनियोजित हत्या करार दे रहा है। ऐसे में पुलिस जांच, डिजिटल सबूत और फोरेंसिक रिपोर्ट इस हाई-प्रोफाइल मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है।

केतन अग्रवाल केस में नया मोड़: चेतन चौधरी के वकील का दावा- हत्या के कोई सबूत नहीं, सिया की बता सच

ये भी पढ़ें
Ketan Agarwal fiance Siya Goyal murder conspiracy

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jun 2026 09:49 am

Published on:

24 Jun 2026 09:46 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सिया को मैने बहू माना था, उसे फांसी पर लटकाओ- केतन की मां ने लगाई न्याय की गुहार; परिवार गायब

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई में आफत बनकर बरसा मानसून: 24 घंटे में 250 मिमी बारिश दर्ज, सड़कें जलमग्न, लोकल ट्रेनें प्रभावित

Mumbai Monsoon heavy rain
मुंबई

दो एपिसोड में शो बंद होने के सवाल पर शेखर सुमन ने मजाकिया अंदाज में दिया जवाब, बोले- जब तक जनता मेरे साथ, कभी बंद नहीं हो सकता

Shekhar Suman Tonite Show
बॉलीवुड

‘ना सैलून, ना कोई हेयर ट्रीटमेंट्स’, 2017 के बाद खुद ही अपने बालों का ध्यान रख रही है एक्ट्रेस-सिंगर श्रुति हासन

Shruti Haasan Hair Care Routine
टॉलीवुड

पति सूरज नांबियार से अलग होने के बाद अध्यात्म की राह पर मौनी रॉय, धोखे और हीलिंग पर कही बड़ी बात

Mouni Roy emotional on Suraj Nambiar separation and forgiveness healing moving on said God makes you forget
बॉलीवुड

तृषा कृष्णन के साथ सीएम विजय थलापति के रिश्ते की खुली पोल? दोनों की तस्वीर पर अभिनेत्री चार्मी कौर ने कहा- ‘प्योर गोल्ड कपल’

Trisha Krishnan-Thalapathy Vijay Relationship
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.