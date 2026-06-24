सिया को मैने बहू माना था, उसे फांसी पर लटकाओ- केतन की मां ने लगाई न्याय की गुहार; परिवार गायब

Ketan Agarwal Mother demand death for Siya Goyal: पुणे के कारोबारी के बेटे केतन अग्रवाल मौत मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच केतन की मां का दर्द मीडिया के सामने छलक पड़ा। उन्होंने अपनी होने वाली बहू सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की मौत के लिए दोनों पूरी तरह जिम्मेदार हैं। वहीं, सिया गोयल की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार कही चले गया है और बिबवेवाड़ी स्थित आलीशान घर पूरी तरह सूना नजर आ रहा है।