केतन अग्रवाल केस में नया मोड़: चेतन चौधरी के वकील का दावा- हत्या के कोई सबूत नहीं, सिया की बता सच

परिवार का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि केतन को पहले से बनाई गई योजना के तहत वहां ले जाया गया था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि सिया के माता-पिता, भाई और बुआ भी मामले में शामिल हो सकते हैं, जांच के बाद उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। केतन की मां ने सिया को फांसी देनी मांग की है। उन्होंने कहा कि सिया के व्यवहार से ऐसा कभी नहीं लगा कि वह बेटे को छीन लेगी।