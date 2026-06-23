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केतन के पिता का छलका दर्द, कहा- शादी नहीं करनी थी तो सिया मना कर देती, जान क्यों ली

Ketan Agarwal Father Statement: 26 वर्षीय केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि अगर उसकी मंगेतर सिया गोयल शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर सकती थी, हमने शादी के लिए दबाव नहीं डाला था।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jun 23, 2026

ketan agarwal siya goyal case

केतन अग्रवाल के पिता का दावा- सिया से शादी का नहीं बनाया था दबाव (Photo: X/ANI/@venom1s)

Pune Lohagad FortMurder: महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए खुलासों के बीच मृतक के पिता का दर्द सामने आया है। लोहगढ़ किले पर हुई इस घटना को पहले हादसा बताया गया था, लेकिन पुलिस जांच में हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद परिवार सदमे में है। केतन के पिता ने भावुक होकर कहा कि अगर सिया गोयल को यह शादी मंजूर नहीं थी तो वह साफ मना कर सकती थी, लेकिन किसी की जान लेने जैसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी।

शादी नहीं करनी थी तो कह देती

केतन के पिता ने कहा, "अगर वह शादी नहीं करना चाहती थी तो सीधे मना कर देती। हम तुरंत शादी रद्द कर देते। किसी पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? एक 26 साल के युवक की जान ले ली गई। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है।"

उन्होंने कहा कि परिवार ने सिया को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया था और दोनों की शादी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही थीं। ऐसे में इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। उसने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अब मेरा कुछ नहीं बचा है। सब कुछ चले गया।

पहले हादसा लगा, फिर बढ़ा शक

पिता ने बताया कि 18 जून को जब लोहगढ़ किले से गिरने की खबर मिली तो परिवार ने इसे एक हादसा माना। सिया गोयल ने भी यही बताया था कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया।

लेकिन बाद में उसके बयान और व्यवहार में कई विरोधाभास नजर आए, जिससे परिवार को संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और मामला हत्या की साजिश तक पहुंच गया।

पुलिस जांच में सामने आई साजिश

पुणे ग्रामीण पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला कि सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी के बीच पिछले करीब एक साल से संपर्क था। दोनों ने कथित तौर पर मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।

पुलिस का दावा है कि लोहगढ़ किले पर सुनसान जगह देखकर केतन को खाई में धक्का दिया गया। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

परिवार ने अन्य लोगों की भूमिका पर भी उठाए सवाल

केतन के पिता ने आशंका जताई कि इस साजिश की जानकारी कुछ अन्य लोगों को भी हो सकती है। उन्होंने मांग की कि मामले से जुड़े हर व्यक्ति की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

अपने बेटे को खोने का दर्द बयां करते हुए उन्होंने सरकार से अपील की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। उनका कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को गहरा सदमा दिया है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और अदालत की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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Published on:

23 Jun 2026 06:00 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / केतन के पिता का छलका दर्द, कहा- शादी नहीं करनी थी तो सिया मना कर देती, जान क्यों ली

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