केतन के पिता का छलका दर्द, कहा- शादी नहीं करनी थी तो सिया मना कर देती, जान क्यों ली

Pune Lohagad FortMurder: महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए खुलासों के बीच मृतक के पिता का दर्द सामने आया है। लोहगढ़ किले पर हुई इस घटना को पहले हादसा बताया गया था, लेकिन पुलिस जांच में हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद परिवार सदमे में है। केतन के पिता ने भावुक होकर कहा कि अगर सिया गोयल को यह शादी मंजूर नहीं थी तो वह साफ मना कर सकती थी, लेकिन किसी की जान लेने जैसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी।