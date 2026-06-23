केतन अग्रवाल मर्डर केस में खुलासा: सिया और चेतन के बीच 1 साल से था अफेयर, पहले भी की थी मारने की कोशिश

शुरुआत में पुलिस ने भी इसे दुर्घटनावश हुई मौत का मामला समझा, लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस को कुछ कड़ियां अधूरी लगीं। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और किले के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। वह भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद मोटी हुडी पहने हुए था। उसने हुडी की टोपी से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की थी और कानों में हेडफोन लगा रखे थे। इतनी गर्मी में हुडी पहनने की इसी अजीब बात ने पुलिस का शक बढ़ा दिया। जांच आगे बढ़ी तो उसकी पहचना सिया के कथित प्रेमी के तौर पर हुई।