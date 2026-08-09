महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल: अमित शाह ने सुनेत्रा पवार से नहीं की मुलाकात, ‘पीके’ के कारण भाजपा और NCP में आई दरार?

Sunetra Pawar Prashant Kishor Meeting: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मुंबई के दो दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात नहीं हुई। अमित शाह ने मुंबई दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन सुनेत्रा पवार किसी में मौजूद नहीं रहीं, इसलिए इन अटकलों को और हवा मिल गई है। इस पूरे घटनाक्रम को जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (पीके) की सुनेत्रा पवार से हालिया मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल में प्रशांत किशोर ने सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार से मुंबई स्थित उपमुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की थी। रिपोर्टों के मुताबिक, इस मुलाकात से भाजपा नाखुश है। दरअसल पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मात देकर प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की है। यह सीट पहले भाजपा के पास थी।