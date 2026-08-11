पुणे-बेंगलुरु महामार्ग पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर ट्रक से भिड़ी कार, 4 युवकों की मौत

PuneBengaluru Highway Accident: महाराष्ट्र के पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर शिरवल में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इसके बाद सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। मृतक युवकों के नाम वेदांत वारिंगे, सोनलिंग ठाकुर, आदित्य गरुड और निखिल राउत हैं। सभी पुणे जिले के रहने वाले हैं।