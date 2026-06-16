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‘भाभी-भाभी कहता था’, आंचल के आरोपों पर भावुक हुआ सक्षम का परिवार, चैट दिखाकर बोला- बदनाम मत करो

Aanchal Mamidwar Saksham Tate Case: परिवार द्वारा प्रेमी की हत्या करने के बाद उसकी लाश से प्रतीकात्मक विवाह कर पूरे देश में चर्चा में आई महाराष्ट्र की आंचल मामिडवार ने देवर पर गंभीर आरोप लगाया हैं। आंचल ने अपने दिवंगत प्रेमी सक्षम ताटे के भाई पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jun 16, 2026

Aanchal Mamidwar Saksham Tate case

प्रेमी सक्षम ताटे के लाश से रचाई शादी, फिर छोड़ दिया घर! आंचल मामले में नया मोड़ (Photo: X/IANS)

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में छह महीने पहले हुए चर्चित सक्षम ताटे हत्याकांड ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। अपने प्रेमी सक्षम ताटे की हत्या के बाद उसके शव से विवाह करने वाली आंचल मामिडवार अब फिर सुर्खियों में है। प्रेमी के परिवार के साथ जीवन बिताने का दावा करने वाली आंचल ने अब सक्षम का घर छोड़ दिया है और अपने देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, सक्षम के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कुछ पर्सनल चैट दिखाये हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है।

देशभर में चर्चा में आया था सक्षम-आंचल का मामला

दरअसल, पिछले साल 27 नवंबर को नांदेड में एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी। आरोप था कि आंचल मामिडवार के पिता और भाई ने उसके प्रेमी सक्षम ताटे की गोली मारकर और सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। दोनों आंचल और सक्षम के रिश्ते से नाराज थे।  

इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। प्रेमी की मौत के बाद आंचल ने अपने ही पिता और भाई को फांसी की सजा देने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उसने सक्षम के पार्थिव शरीर के साथ विवाह कर सभी को भावुक कर दिया था। उस समय आंचल ने कहा था कि वह जीवनभर सक्षम के घर में रहेगी और उसके माता-पिता का सहारा बनेगी। वह सक्षम का सपना पूरा करेगी और अधिकारी बनेगी।

अचानक छोड़ा सक्षम का घर

हालांकि अब मामला पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। जानकारी सामने आई कि आंचल ने सक्षम का घर यानी अपना ‘ससुराल’ छोड़ दिया है और फिलहाल अपनी दादी के साथ रह रही है।

जब इस बारे में सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर आंचल को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं, तब उसने सामने आकर घर छोड़ने की वजह बताई।

सक्षम के भाई पर लगाया गंदी नजर रखने का आरोप

आंचल ने दावा किया कि सक्षम का छोटा भाई उसके साथ अनुचित व्यवहार करता था और गंदी नियत रखता था। आंचल ने आरोप लगाया कि उसने कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की। आंचल के मुताबिक, उसने इस बारे में सक्षम के परिवार को भी बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आंचल ने कहा कि इसी वजह से उसने सक्षम का घर छोड़ने का फैसला लिया। उसने पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी और पुलिसकर्मियों के साथ ही वह अपने दादी के घर गई।

परिवार ने आरोपों को बताया निराधार

आंचल के आरोपों के बाद सक्षम ताटे की मां और बुआ सामने आई हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि परिवार के इकलौते बचे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

सक्षम की बुआ ने कहा, अब हमारा एक ही बेटा बचा है। मैं हाथ जोड़कर आंचल से विनती करती हूं कि वह हमारे बेटे को बदनाम न करे। उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वह हमेशा उसे भाभी कहकर सम्मान देता था।

सक्षम के परिवार ने दिखाया मोबाइल चैट

आरोपों को खारिज करने के लिए सक्षम के परिवार ने कुछ मोबाइल चैट भी दिखाये। परिवार का दावा है कि इस चैट से पता चलता है कि आंचल और सक्षम के छोटे भाई के बीच सामान्य बातचीत होती थी। परिवार के मुताबिक, दोनों के बीच देवर-भाभी की तरह बातचीत होती थी है।

परिवार का कहना है कि दोनों के बीच कभी कोई गलत चैट नहीं दिख रही। जो बातचीत होती थी, उससे किसी तरह के अनुचित व्यवहार का संकेत नहीं मिलता।

सक्षम का सपना पूरा करुंगी, अधिकारी बनूंगी… प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल ने लिया प्रण

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Aanchal Saksham Love Affair Maharashtra caste murder

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Published on:

16 Jun 2026 01:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘भाभी-भाभी कहता था’, आंचल के आरोपों पर भावुक हुआ सक्षम का परिवार, चैट दिखाकर बोला- बदनाम मत करो

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