‘भाभी-भाभी कहता था’, आंचल के आरोपों पर भावुक हुआ सक्षम का परिवार, चैट दिखाकर बोला- बदनाम मत करो

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में छह महीने पहले हुए चर्चित सक्षम ताटे हत्याकांड ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। अपने प्रेमी सक्षम ताटे की हत्या के बाद उसके शव से विवाह करने वाली आंचल मामिडवार अब फिर सुर्खियों में है। प्रेमी के परिवार के साथ जीवन बिताने का दावा करने वाली आंचल ने अब सक्षम का घर छोड़ दिया है और अपने देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, सक्षम के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कुछ पर्सनल चैट दिखाये हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है।