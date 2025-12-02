सक्षम का सपना पूरा करुंगी, अधिकारी बनूंगी… प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल ने लिया प्रण

महाराष्ट्र के नांदेड में आंतरजातीय प्रेम संबंध के चलते एक युवक की उसके प्रेमिका के घरवालों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद लड़की ने शव से ही शादी कर ली। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। आरोप है कि आंचल मामिडवार के पिता और दो भाइयों ने मिलकर 27 नवंबर की शाम में 20 साल के सक्षम ताटे को नजदीक से गोली मारी और फिर बड़े पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी।