सक्षम का सपना पूरा करुंगी, अधिकारी बनूंगी… प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल ने लिया प्रण

सक्षम ताटे और आंचल (Photo: X/IANS)
महाराष्ट्र के नांदेड में आंतरजातीय प्रेम संबंध के चलते एक युवक की उसके प्रेमिका के घरवालों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद लड़की ने शव से ही शादी कर ली। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। आरोप है कि आंचल मामिडवार के पिता और दो भाइयों ने मिलकर 27 नवंबर की शाम में 20 साल के सक्षम ताटे को नजदीक से गोली मारी और फिर बड़े पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी।
इस घटना के अगले ही दिन सक्षम की प्रेमिका आंचल उसके घर पहुंची। वहां मृतदेह के सामने उसने हल्दी और कुमकुम लगाकर सक्षम से विवाह किया। यहां तक की उसने सक्षम के खून को अपनी मांग में भरा। आंचल ने कहा, “मेरे पिता और भाइयों ने हमें अलग करना चाहा। उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन वे हार गए और मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया।” यह कहते हुए वह खुद को संभाल नहीं पाई और फूट-फूटकर रोने लगी।
आचल और सक्षम का रिश्ता करीब तीन साल पुराना था। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और सक्षम का आना-जाना भी आंचल के घर में बढ़ गया। सक्षम की आंचल के पिता और भाईयों से दोस्ती हो गई।
आंचल ने कहा, “आज सक्षम का 21वां जन्मदिन है, वह हमेशा चाहता था कि मैं अधिकारी बनूं। मेरी पढ़ाई में वह मदद करता था। अब उसका सपना मैं पूरा करूंगी।” उसने कहा, “वह हमेशा कहता था कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वह इस दुनिया में नहीं है, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसके सपने मैं अधूरे नहीं रहने दूंगी।”
सक्षम ताटे को उसकी प्रेमिका आंचल के पिता और भाई ने तीन गोली मारी और फिर उसके सिर पर पत्थर से वार किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता गजानन मामिडवार समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आंचल ने प्रेमी सक्षम की मौत के बाद भी उसकी याद में अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। वारदात के बाद से वह सक्षम के घर पर ही रह रही है। आंचल बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है।
आंचल ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसके अपने परिवार से ही सक्षम के परिवार को खतरा है। आंचल ने कहा, “मेरा छोटा भाई नाबालिग है। जेल से बाहर आने के बाद वह सक्षम के परिवार के साथ भी कुछ कर सकता है। इसलिए सक्षम के परिवार को तुरंत पुलिस सुरक्षा दी जाए।“
आंचल ने यह भी मांग कि की सक्षम की हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक, आंचल के पिता, भाई और मृतक सक्षम पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच कर रही है।
