गौतम अडानी ने शरद पवार को बताया अपना मार्गदर्शक, सुप्रिया सुले बोलीं- वो बड़े भाई जैसे, डांटते भी है

इस मौके पर शरद पवार की बेटी व बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने मंच से अडानी के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को साझा किया। उन्होंने कहा, "अडानी और पवार परिवार के बीच 30 सालों से करीबी संबंध हैं। गौतम भाई मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। जब भी मेरे जीवन में कोई अच्छी या बुरी बात होती है, तो मैं उन्हें बेझिझक बताती हूं। कभी-कभी वे बड़े भाई के हक से मुझे डांटते भी हैं। हमें गर्व है कि उन्होंने पूरी दुनिया में सफलता हासिल की है और आज इस मुकाम पर पहुंचे है।"