गौतम अडानी ने शरद पवार को बताया अपना मार्गदर्शक, सुप्रिया सुले बोलीं- वो बड़े भाई जैसे, डांटते भी है

शरद पवार मेरे मेंटर हैं- गौतम अडानी (Photo: IANS)
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लगातार निशाने पर रहने वाले उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर बारामती दौरे पर पहुंचे। दिग्गज उद्योगपति के इस दौरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बारामती में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अडानी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार को अपना ‘मार्गदर्शक’ बताया और उनकी खूब सराहना की।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान के शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सीओई-एआई) के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में न केवल पूरा पवार परिवार एक मंच पर दिखा, बल्कि अडानी और पवार के बीच का 30 साल पुराना रिश्ता भी दुनिया के सामने आया।
गौतम अडानी ने अपने संबोधन में शरद पवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं पिछले तीन दशकों से उन्हें (शरद पवार) जानता हूं। वे मेरे 'मेंटर' (मार्गदर्शक) हैं। बारामती केवल नक्शे पर एक बिंदु नहीं है, बल्कि यह प्रगति का प्रतीक है और यह सब पवार साहब के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।" अडानी ने भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आकार देने में पवार की भूमिका की सराहना की।
इस मौके पर शरद पवार की बेटी व बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने मंच से अडानी के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को साझा किया। उन्होंने कहा, "अडानी और पवार परिवार के बीच 30 सालों से करीबी संबंध हैं। गौतम भाई मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। जब भी मेरे जीवन में कोई अच्छी या बुरी बात होती है, तो मैं उन्हें बेझिझक बताती हूं। कभी-कभी वे बड़े भाई के हक से मुझे डांटते भी हैं। हमें गर्व है कि उन्होंने पूरी दुनिया में सफलता हासिल की है और आज इस मुकाम पर पहुंचे है।"
बता दें कि यह सीओई-एआई बारामती की शैक्षणिक संस्था विद्या प्रतिष्ठान के तहत बनाया गया है। इसके लिए गौतम अडानी ने साल 2023 में 25 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। विद्या प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शरद पवार (अध्यक्ष), अजित पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, युगेंद्र पवार और रोहित पवार आदि शामिल हैं।
इस कार्यक्रम में पवार परिवार में मची राजनीतिक खींचतान के बीच एक अलग ही एकजुटता देखने को मिली। मंच पर शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, रोहित पवार और युगेंद्र पवार समेत पूरा परिवार साथ नजर आया।
इससे पहले गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी का बारामती में पवार परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एनसीपी (शरद गुट) विधायक रोहित पवार खुद गाड़ी चलाकर गौतम अडानी को कार्यक्रम स्थल तक लाए। इस दौरान उनके चाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी साथ थे।
अडानी का बारामती दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब आगामी महानगरपालिका चुनावों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हैं। ऐसे में यह कार्यक्रम और अडानी-पवार परिवार के रिश्तों पर दिए गए बयानों को सियासी हलकों में खास नजर से देखा जा रहा है।
