अजित पवार की एंट्री से शरद गुट में बगावत! वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा, कहा- ‘साहब’ ही मेरे असली नेता

पुणे नगर निगम (PMC Elections) चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) ने अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जगताप का यह फैसला उस समय आया है जब पुणे की राजनीति में शरद पवार और अजित पवार के गुटों के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। जगताप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर पार्टी अजित गुट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो वह इस्तीफा दे देंगे। हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने इस गठबंधन को भाजपा को रोकने की रणनीति बताया।