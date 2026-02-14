‘आईपीएस अधिकारी का बेटा हूं…’, तलाकशुदा महिलाओं को ऐसे फंसाता था शातिर, पुलिस ने दबोचा

ताजा मामले में मुलुंड की 42 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर से उसने 17.70 लाख रुपये ठगे। महिला ने चार साल पहले मेट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई थी। सितंबर में आए प्रस्ताव को उसने अनदेखा किया, लेकिन अक्टूबर में दोबारा संपर्क पर बातचीत शुरू हुई। आरोपी ने सस्ती आवास सुविधा दिलाने के नाम पर पहले 7 लाख रुपये मांगे और फिर विभिन्न शुल्क बताकर रकम बढ़ाता गया। महिला ने बचत और निजी ऋण से पैसे ट्रांसफर किए, कुछ रकम जी-पे से भेजी। बाद में आरोपी ने कॉल और वॉट्सऐप का जवाब देना बंद कर दिया।