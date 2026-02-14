Breaking News: मुंबई में मेट्रो का स्लैब गिरा, कई लोगों के दबने की खबर…ऑटो और कार चपेट में आई

इस भयावह घटना को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों का कहना है कि मेट्रो का स्लैब गिरने की वजह से एलबीएस रोड पर यातायात रुक गया था, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जमा हो गया था। हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और यातायात को वैकल्पिक रास्तों से डायवर्ट किया गया, ताकि राहत और बचाव कार्य निर्बाध रूप से चल सके। प्रारंभिक पड़ताल में आशंका जताई जा रही है कि निर्माणाधीन पिलर की मजबूती पर्याप्त नहीं थी, हालांकि वास्तविक वजहों की पुष्टि विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेट्रो परियोजना से जुड़े इंजीनियरों और ठेकेदार कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी घटनास्थल पर तलब किया गया है।