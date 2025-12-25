‘उद्धव को चाहिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी’; मराठी और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे BMC जीत पाएंगे ठाकरे?

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके बाद राज्य के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में करारी हार के बाद बीएमसी चुनाव ठाकरे गुट के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा है कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत का असली वारिस वही हैं, इस पर जनता ने भी मुहर लगा दी है और उन्हें हर चुनाव में वोट देकर जीत दिला रही है। दूसरी ओर, भाजपा जो पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने का सपना देख रही है, उसके '150-प्लस' के लक्ष्य के सामने अब ठाकरे भाइयों का गठबंधन बड़ी चुनौती है। हालांकि 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में जनता यह तय करेगी कि मुंबई की कमान किसके पास रहेगी।