23 मुस्लिम, 2 यादव… मुंबई फतह करने के लिए सपा की खास रणनीति, BMC चुनाव में उतारे ये 30 प्रत्याशी

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा का किसी गठबंधन के बिना मैदान में उतरना मुंबई की सियासत में मुस्लिम और उत्तर भारतीय मतदाताओं के समीकरण को नया मोड़ दे सकता है। पार्टी की रणनीति खास तौर पर उन इलाकों पर केंद्रित है, जहां उसका परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाला अल्पसंख्यक समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि अब तक घोषित 30 उम्मीदवारों की सूची में 23 मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय चेहरे शामिल किए गए हैं।