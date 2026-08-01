पुणे पुलिस की साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 152 अरेस्ट, 132 के खिलाफ केस दर्ज

Operation Mule Hunt Latest Update: साइबर ठगी से जुड़े बैंक खातों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुणे पुलिस और महाराष्ट्र साइबर ने बड़ी कार्रवाई की है। 'ऑपरेशन म्यूल हंट' के तहत अब तक 152 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 132 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह अभियान साइबर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।