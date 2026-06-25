‘उसी ने कहा था मार डालो’, लोहगढ़ मर्डर केस में आमने-सामने आते ही भिड़े मंगेतर और प्रेमी; एक-दूसरे पर मढ़ रहे कत्ल की साजिश का दोष

मामले में नया मोड़ तब आया जब मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस के सामने चेतन चौधरी पर ही आरोप मढ़ दिया। सिया का दावा है कि केतन अग्रवाल की हत्या का पूरा विचार चेतन का था, क्योंकि वह केतन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सिया के अनुसार, 14 जून को किले पर केतन को धक्का देकर मारने की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी, क्योंकि केतन ने गिरते समय एक पेड़ पकड़ लिया था। उसने पुलिस को बताया कि इस योजना के विफल होने के बाद चेतन उसके सामने बच्चों की तरह फूट-फूटकर रोया था और इस बात पर निराश था कि उनका प्लान सफल क्यों नहीं हो पाया।