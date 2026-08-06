पुणे के इंफोसिस कैंपस में हाई अलर्ट! NSG और अमरीकी कमांडो की मॉक ड्रिल देख लोग रह गए हैरान, फिर सामने आई असली वजह

इस मॉक ड्रिल का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर कई लोगों ने पहले इसे असली घटना समझ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि यह केवल सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए किया गया अभ्यास था। अधिकारियों ने साफ किया कि इस तरह की ड्रिल का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मुश्किल हालात में सुरक्षा एजेंसियां हर चुनौती का मजबूती से सामना कर सकें।