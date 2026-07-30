Maharashtra Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से महाराष्ट्र में फिर तेज हुआ मानसून, 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज कोंकण और गोवा के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी बारिश का असर अधिक रहेगा। कुछ स्थानों पर 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है।