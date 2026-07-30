अब तक कितने मंत्रियों के ठिकानों पर पड़े छापे? बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुकाराम मुंडे की FDA से मांगा जवाब, दिए सख्त निर्देश

Bombay High Court on FDA: महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की लगातार छापेमारी और कार्रवाई के बीच अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नवी मुंबई के एक पांच सितारा होटल का फूड लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या कार्रवाई केवल निजी प्रतिष्ठानों तक ही सीमित रहेगी? अदालत ने FDA को मंत्रियों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों, मंत्रालय, सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों की कैंटीनों की भी जांच करने का निर्देश दिया है।