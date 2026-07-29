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‘सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शांत नहीं रहेंगे’, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार को दे दी एक और बड़ी चेतावनी

Abhijeet Deepke Statement: पिछले 36 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत ​दीपके बुधवार को औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पहुंचे।
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पुणे

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Anand Prakash Yadav

Jul 29, 2026

Abhijeet Deepke

Abhijeet Deepke StatementPhorto- ANI

Abhijeet Deepke Statement: पिछले 36 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत ​दीपके बुधवार को औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पहुंचे। घर लौटने के बाद उन्होने कहा कि​ इतने लंबे संघर्ष के बाद, मैं आखिरकार अपने घर में चैन से सो पाऊंगा और अपनी मां के हाथ का बना खाना खा पाऊंगा। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। सवाल पूछे जाने पर उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसा।

पीएम मोदी को बताया इन्फ्लुएंसर

अभिजीत दीपके ने सवाल पूछे जाने पर कहा कि, क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो देखे हैं, तो दीपके ने कहा, मुझे लगता है कि वे एक इन्फ्लुएंसर के रूप में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वे इस भूमिका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और एक इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, जबकि कोई और शासन की जिम्मेदारी संभाले।

सरकार ने वादा तोड़ा तो फिर करेंगे आंदोलन

अभिजीत दीपके ने कहा कि, यदि छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली जाती और उन्हें परेशान किया जाता है, तो हम एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार को समझना होगा कि छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अगर वे सोचते हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही गुस्सा शांत हो जाएगा, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस स्थिति को लेकर वे गलतफहमी में हैं। युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है, और जरूरत पड़ने पर अगला आंदोलन पिछले आंदोलन से भी बड़ा होगा।

माता पिता बोले, बहुत अच्छा काम किया

औरंगाबाद के छत्रपति संभाजीनगर में, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्होंने अपने माता-पिता को गले लगाया। उनकी माता ने कहा, दीपके बहुत अच्छा लग रहा है। हाल ही में उन्हें टाइफाइड हुआ है, इसलिए हमने कोई भव्य व्यवस्था नहीं की है। हमने स्वागत को सादा रखा है।

पिता बोले, देश के लिए नौकरी छोड़ी

कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता ने ​कहा कि, उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और देश के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया। उन्हें एक बार धमकी मिली थी, जिसे हमने यूट्यूब पर देखा। उसमें लिखा था कि अगर वे भाजपा सदस्य नहीं बने, तो हम जानते हैं कि तुम्हारे माता-पिता कहां रहते हैं और हम उनसे निपट लेंगे।

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Updated on:

29 Jul 2026 06:49 pm

Published on:

29 Jul 2026 06:34 pm

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