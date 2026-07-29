‘सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शांत नहीं रहेंगे’, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार को दे दी एक और बड़ी चेतावनी

अभिजीत दीपके ने कहा कि, यदि छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली जाती और उन्हें परेशान किया जाता है, तो हम एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार को समझना होगा कि छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अगर वे सोचते हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही गुस्सा शांत हो जाएगा, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस स्थिति को लेकर वे गलतफहमी में हैं। युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है, और जरूरत पड़ने पर अगला आंदोलन पिछले आंदोलन से भी बड़ा होगा।