RAF जवानों पर रील बनाकर फंसी इंफ्लुएंसर: विवाद बढ़ा तो किया डिलीट, अब माफी मांगते हुए जारी किया वीडियो

सोशल मीडिया एक्स पर @choga_don नामक यूजर द्वारा श्रद्धा के वीडियो शेयर करने के बाद यह मामला और गर्म हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक यूजर ने लिखा, वर्दी का मजाक उड़ाना स्वीकार्य नहीं है। इसे जेल भेजा जाना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि जब वायरल होने के लिए ही वीडियो बनाया था, तो अब जब वायरल हो गया तो रो क्यों रही हो? वहीं कुछ यूजर्स श्रद्धा के बचाव में भी आए। एक यूजर ने लिखा कि जब उसने गलती मानकर एक घंटे में वीडियो डिलीट कर दिया था, तो फिर इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है?