विरोध प्रदर्शन में लड़कियों के कपड़े फाड़ने का दावा झूठा, सुरक्षाबलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश- BJP का पलटवार

बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सरासर झूठा बताया, Photo- ANI
Armed Forces Controversy: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पास होने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, कल और आज कई वक्ताओं, विशेषकर कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषणों में दावा किया कि सशस्त्र बलों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े। यह सरासर झूठ है। यह सुरक्षाबलों का मनोबल गिराने की विपक्ष की कोशिश है।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि, हमारे सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) हैं। वे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और भारत माता के सम्मान की रक्षा करते हैं। सीएपीएफ के कारण ही आज भारत माता का सम्मान सुरक्षित है। अन्यथा, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और कई अन्य ताकतें लगातार हमारे राष्ट्र के ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करता हूं क्योंकि उन्होंने कभी भी भारत माता के सम्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि वे इस तरह की बातों को बढ़ावा न दें, जो हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल गिराती हैं। मुझे याद है कि कुछ प्रमुख नेता, जो अब कांग्रेस पार्टी में हैं, हालांकि वे पहले पार्टी में नहीं थे और बाद में शामिल हुए, उन्होंने एक बार दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सशस्त्र बलों के जवानों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। वे ऐसा नहीं करते। संसद में खड़े होकर यह कहना कि उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े, बेहद अनुचित है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, सदन में जब राहुल गांधी ने कहा, मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया गया है। लेकिन लाल बत्ती जल रही थी। अगर लाल बत्ती जल रही है, तो इसका मतलब है कि माइक्रोफोन काम कर रहा है। तो यह बंद कैसे हो सकता है? वे हर बार सदन में माइक बंद किए जाने की शिकायत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह हमेशा अपने हाथ जेब में क्यों रखते हैं? क्योंकि वह हमेशा अपनी दोनों जेबों में 'विक्टिम कार्ड' लेकर घूमते हैं।
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