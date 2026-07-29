विरोध प्रदर्शन में लड़कियों के कपड़े फाड़ने का दावा झूठा, सुरक्षाबलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश- BJP का पलटवार

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि वे इस तरह की बातों को बढ़ावा न दें, जो हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल गिराती हैं। मुझे याद है कि कुछ प्रमुख नेता, जो अब कांग्रेस पार्टी में हैं, हालांकि वे पहले पार्टी में नहीं थे और बाद में शामिल हुए, उन्होंने एक बार दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सशस्त्र बलों के जवानों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। वे ऐसा नहीं करते। संसद में खड़े होकर यह कहना कि उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े, बेहद अनुचित है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।