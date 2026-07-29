29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

विरोध प्रदर्शन में लड़कियों के कपड़े फाड़ने का दावा झूठा, सुरक्षाबलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश- BJP का पलटवार

Armed Forces Controversy: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पास होने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, कल और आज कई वक्ताओं, विशेषकर कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषणों में दावा किया कि सशस्त्र बलों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े। यह सरासर झूठ है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Jul 29, 2026

Armed Forces Controversy: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पास होने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, कल और आज कई वक्ताओं, विशेषकर कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषणों में दावा किया कि सशस्त्र बलों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े। यह सरासर झूठ है।

बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सरासर झूठा बताया, Photo- ANI

Armed Forces Controversy: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पास होने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, कल और आज कई वक्ताओं, विशेषकर कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषणों में दावा किया कि सशस्त्र बलों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े। यह सरासर झूठ है। यह सुरक्षाबलों का मनोबल गिराने की विपक्ष की कोशिश है।

सुरक्षाबल देश की रक्षा के लिए समर्पित

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि, हमारे सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) हैं। वे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और भारत माता के सम्मान की रक्षा करते हैं। सीएपीएफ के कारण ही आज भारत माता का सम्मान सुरक्षित है। अन्यथा, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और कई अन्य ताकतें लगातार हमारे राष्ट्र के ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करता हूं क्योंकि उन्होंने कभी भी भारत माता के सम्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया।

विपक्ष ने पूर्व में भी लगाए थे आरोप

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि वे इस तरह की बातों को बढ़ावा न दें, जो हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल गिराती हैं। मुझे याद है कि कुछ प्रमुख नेता, जो अब कांग्रेस पार्टी में हैं, हालांकि वे पहले पार्टी में नहीं थे और बाद में शामिल हुए, उन्होंने एक बार दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सशस्त्र बलों के जवानों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। वे ऐसा नहीं करते। संसद में खड़े होकर यह कहना कि उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े, बेहद अनुचित है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, सदन में जब राहुल गांधी ने कहा, मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया गया है। लेकिन लाल बत्ती जल रही थी। अगर लाल बत्ती जल रही है, तो इसका मतलब है कि माइक्रोफोन काम कर रहा है। तो यह बंद कैसे हो सकता है? वे हर बार सदन में माइक बंद किए जाने की शिकायत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह हमेशा अपने हाथ जेब में क्यों रखते हैं? क्योंकि वह हमेशा अपनी दोनों जेबों में 'विक्टिम कार्ड' लेकर घूमते हैं।

‘मुझे सदन में बोलने नहीं दिया, वे माइक बंद कर सकते हैं, पर स्टूडेंट्स की गूंज नहीं’, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi letter to Amit Shah over students protest.

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jul 2026 05:57 pm

Published on:

29 Jul 2026 05:41 pm

Hindi News / National News / विरोध प्रदर्शन में लड़कियों के कपड़े फाड़ने का दावा झूठा, सुरक्षाबलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश- BJP का पलटवार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

RAF जवानों पर रील बनाकर फंसी इंफ्लुएंसर: विवाद बढ़ा तो किया डिलीट, अब माफी मांगते हुए जारी किया वीडियो

Social Media Influencer
राष्ट्रीय

राहुल के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, अमित शाह और पीएम मोदी को घेरा

Pellet Gun Controversy
राष्ट्रीय

‘मुझे सदन में बोलने नहीं दिया, वे माइक बंद कर सकते हैं, पर स्टूडेंट्स की गूंज नहीं’, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा

Rahul Gandhi letter to Amit Shah over students protest.
राष्ट्रीय

Aishe Ghosh 2021 Protest Case: JNUSU की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक

Delhi Court Stays NBW Against Ex-JNUSU President Aishe Ghosh
नई दिल्ली

ADR रिपोर्ट पर हिमाचल CM सुक्खू का पलटवार, बोले- मेरी छवि खराब करने की हो रही राजनीतिक कोशिश

CM Sukhwinder Singh Sukhu rejected the ADR report.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.