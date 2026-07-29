‘पैलेट गन, नुकीली लाठियों से बच्चों को मारा गया’, फोटो दिखाकर राहुल गांधी बोले- जवाबदेही तय होनी चाहिए

Rahul Gandhi Press Conference:लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पारित होने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया और कई बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें लगातार टोका गया। राहुल गांधी ने ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और नुकीली लाठियों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि संसद से कुछ ही दूरी पर छात्रों के साथ कथित बर्बरता हुई लेकिन सरकार ने इस पर जवाब देने के बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाना नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका अधिकार है और सरकार को पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए।