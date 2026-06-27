‘सिया ने एक बार भी नहीं कहा, वरना शादी रोक देते’; भाई साहिल से पूछताछ में कई खुलासे, पिता ने ‘विग’ वाले दावे को नकारा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साहिल, दूसरे आरोपी और सिया के प्रेमी चेतन चौधरी को पहले से जानता था। पुलिस ने साहिल से दोनों के अफेयर और 18 जून (वारदात के दिन) की टाइमलाइन को लेकर कई सवाल पूछे। साहिल ने जांच अधिकारियों को बताया, 'अगर सिया ने हमसे एक बार भी कहा होता कि उसे केतन पसंद नहीं है या वह इस शादी से असहज है, तो हम तुरंत शादी रोक देते। उसने परिवार से यह बात क्यों छुपाई, समझ से परे है।' सूत्रों के मुताबिक, साहिल के बयान से साफ है कि सिया ने अपनी मर्जी के खिलाफ हो रही इस शादी और चेतन के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार को बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी।