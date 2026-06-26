26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लोहगढ़ मर्डर केस में कूदीं कंगना रनौत; आरोपी सिया के पिता के बयान का किया समर्थन, बोलीं- बच्चों के फैसलों के लिए हर बार माता-पिता जिम्मेदार नहीं

Kangana Instagram story: कंगना रनौत ने सिया गोयल के पिता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केतन अग्रवाल मामले में माता-पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने सोशल मीडिया और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी अपनी बात रखी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Jun 26, 2026

Kangana Ranaut reaction

लोहगढ़ मर्डर केस में कूदीं कंगना रनौत, फोटो सोर्स- IANS

Ketan Agarwal case: केतन अग्रवाल मामले को लेकर अभिनेता और सांसद कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिया गोयल के पिता के बयान के बाद कंगना ने कहा कि इस तरह के मामलों में माता-पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया और AI बच्चों की सोच को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ परिवार देखकर बच्चों के संस्कार का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

सिया के पिता के बयान पर कंगना ने कही बड़ी बात

कंगना रनौत ने सिया गोयल के पिता के उस बयान पर रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बेटी ने केतन अग्रवाल को मारा है तो उसे भी उसी किले से धक्का दे देना चाहिए। कंगना ने इस बयान वाली खबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और लिखा कि आज के समय में सिर्फ किसी के परिवार, घर या माता-पिता को देखकर बच्चों के संस्कार का पता नहीं लगाया जा सकता।

सोशल मीडिया और AI के असर पर कंगना ने उठाया सवाल

कंगना ने कहा कि ज्यादा जरूरी यह देखना है कि बच्चे किसके साथ समय बिता रहे हैं और सोशल मीडिया, AI या असल जिंदगी में उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में यह समझना जरूरी है कि बच्चों को कौन प्रभावित कर रहा है और उनकी सोच किस दिशा में जा रही है।

माता-पिता को हर घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते

कंगना ने आगे कहा कि माता-पिता को हर मामले में दोषी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि आज लोग अपनी अलग-अलग छवि बनाकर रखते हैं और कई बार लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें दूसरे लोग कैसे देखते हैं, जबकि असलियत क्या है यह पता नहीं चल पाता। इसलिए बच्चों के किसी भी कदम के लिए पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।

क्या है केतन अग्रवाल-सिया गोयल मामला?

केतन अग्रवाल सिया गोयल मामला 18 जून को सामने आया था। जानकारी के मुताबिक, बिजनेसमैन केतन अग्रवाल लोनावला के लोहागढ़ किले घूमने गए थे, जहां उनकी मौत हो गई थी। शुरुआत में इस घटना को हादसा बताया गया था, लेकिन बाद में यह कथित हत्या के मामले में बदल गया। इस मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का नाम सामने आया।

सिया के पिता ने की थी सख्त कार्रवाई की मांग

सिया गोयल के माता-पिता ने ANI से बातचीत में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा था कि वह केतन को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने कभी शादी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की थी। उनका कहना था कि अगर आरोपी उनकी अपनी बेटी भी है तो उसे भी सख्त सजा मिलनी चाहिए।

पुलिस ने जताई थी साजिश की आशंका

वहीं पुलिस का कहना है कि सिया कथित तौर पर सगाई को आगे बढ़ाने को लेकर तैयार नहीं थीं। पुलिस के मुताबिक, केतन को सिया की आपत्तियों के बारे में जानकारी थी, फिर भी वह शादी को लेकर प्रतिबद्ध थे। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि डिजिटल सबूत, लोकेशन डेटा और कॉल रिकॉर्ड से यह मामला हादसे की जगह पहले से बनाई गई योजना की ओर इशारा कर रहा है। वहीं चेतन के पिता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।

‘उसी ने कहा था मार डालो’, लोहगढ़ मर्डर केस में आमने-सामने आते ही भिड़े मंगेतर और प्रेमी; एक-दूसरे पर मढ़ रहे कत्ल की साजिश का दोष

ये भी पढ़ें
Lohagad Fort Murder Plot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Published on:

26 Jun 2026 07:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लोहगढ़ मर्डर केस में कूदीं कंगना रनौत; आरोपी सिया के पिता के बयान का किया समर्थन, बोलीं- बच्चों के फैसलों के लिए हर बार माता-पिता जिम्मेदार नहीं

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई लोकल ट्रेन मर्डर में 22 साल युवक की हत्या पर रश्मि देसाई का फूटा गुस्सा

Rashami Desai
TV न्यूज

‘रजनीकांत को CM विजय से जलन?’ विष्णु विशाल बोले- थलाइवर को सफाई देनी पड़ा, ये दर्दनाक बात है

Vishnu Vishal and Rajinikanth
टॉलीवुड

‘स्टिक के सहारे शूटिंग, व्हीलचेयर तक पहुंचा दर्द’, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पर छलका एक्ट्रेस तनाज ईरानी का दर्द

Tannaz Irani
TV न्यूज

केतन हत्याकांड: बाल नहीं थे, इसलिए ले ली जान? पुलिस से बताया केस का अपडेट

Lohagad Fort Case
राष्ट्रीय

26/11 के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी कसाब की कहानी Prahaar फिर होगी पर्दे पर जिंदा! टीजर रिलीज से फैंस के बीच चर्चा में

Prahaar The Ujjwal Nikam Story
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.