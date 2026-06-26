लोहगढ़ मर्डर केस में कूदीं कंगना रनौत; आरोपी सिया के पिता के बयान का किया समर्थन, बोलीं- बच्चों के फैसलों के लिए हर बार माता-पिता जिम्मेदार नहीं

वहीं पुलिस का कहना है कि सिया कथित तौर पर सगाई को आगे बढ़ाने को लेकर तैयार नहीं थीं। पुलिस के मुताबिक, केतन को सिया की आपत्तियों के बारे में जानकारी थी, फिर भी वह शादी को लेकर प्रतिबद्ध थे। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि डिजिटल सबूत, लोकेशन डेटा और कॉल रिकॉर्ड से यह मामला हादसे की जगह पहले से बनाई गई योजना की ओर इशारा कर रहा है। वहीं चेतन के पिता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।