पुणे में बिश्नोई गैंग की एंट्री? महिला कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी, दुबई में बैठे पति को भी धमकी

गौरतलब है कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बिश्नोई गैंग की कथित सक्रियता के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। 16 मई को पुनावले स्थित एजे फर्नीचर मॉल पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जांच में दावा किया गया कि यह हमला सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी बिश्नोई गैंग से जुड़े कुलदीप उर्फ कशिश के इशारे पर कराया गया था। पुलिस के अनुसार, मॉल मालिक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और इनकार करने पर फायरिंग की गई। इस साजिश में गैंग के सदस्य शुभम लोनकर का नाम भी सामने आया था। वहीं, इसी साल जनवरी में पिंपरी के कारोबारी और फिल्म फाइनेंसर सनी नाना वाघचौरे को भी शुभम लोनकर के नाम से अंतरराष्ट्रीय कॉल कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसके अलावा, दिघी पुलिस थाने में 'वीर फर्नीचर' के मालिक ने भी इसी तरह की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी।