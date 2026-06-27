लोहगढ़ मर्डर केस में ‘क्रिकेट कनेक्शन’, मैच के दौरान पहली बार मिले थे भाई साहिल और आरोपी प्रेमी; सिया के भाई ने किए नए खुलासे

लोहगढ़ मर्डर केस में 'क्रिकेट कनेक्शन'
Ketan Agrawal Murder Cricket Connection: महाराष्ट्र के सबसे चर्चित और सनसनीखेज लोहगढ़ किला मर्डर केस में पुलिसिया जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, खूनी साजिश के पीछे की कड़ियां आपस में जुड़ती जा रही हैं। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच कर रही पुणे ग्रामीण पुलिस के हाथ अब एक नया 'क्रिकेट कनेक्शन' लगा है। मुख्य आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से हुई 10 घंटे की मैराथन पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के बीच मुलाकातों का सिलसिला एक क्रिकेट मैदान से शुरू हुआ था।
जहां एक तरफ मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता-पिता ने दावा किया था कि वे चेतन चौधरी नाम के किसी शख्स को नहीं जानते थे, वहीं सिया के भाई साहिल गोयल ने पुलिस के सामने इसके उलट बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है।
पुलिस पूछताछ में भाई साहिल गोयल ने बताया कि वह आरोपी प्रेमी चेतन चौधरी को पहले से जानता था। दरअसल, साहिल खुद क्रिकेट खेलता था और सिया अक्सर उसके क्रिकेट मैच देखने मैदान पर जाया करती थी। इसी दौरान मैदान पर साहिल की मुलाकात चेतन चौधरी से हुई थी। इसके बाद पिछले साल (2025) एक कॉमन फ्रेंड द्वारा दी गई दिवाली पार्टी में ये लोग दोबारा मिले, जिसके बाद सिया और चेतन के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ने लगीं और यह दोस्ती प्यार में बदल गई।
पुलिस ने जब सिया और चेतन के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) खंगाले, तो दोनों के बीच के गहरे रिश्ते का तकनीकी सबूत सामने आ गया। जनवरी 2026 से लेकर अब तक (करीब 6 महीनों में) दोनों के बीच 2000 से ज्यादा बार फोन पर लंबी बातचीत हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन कॉल्स का कुल समय करीब 238 घंटे निकाला गया है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि वे महज 'साधारण दोस्त' नहीं थे, जैसा कि सिया के वकील दावा कर रहे हैं।
जांच में सबसे बड़ा मोड़ दोनों की आखिरी मुलाकात को लेकर आया है। पुलिस को पता चला है कि 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या करने से ठीक एक दिन पहले, यानी 17 जून को सिया और चेतन पुणे के लुल्लानगर स्थित एक कैफे में मिले थे।कैफे में हुई 1 घंटे की बैठक: दोनों ने इस कैफे में करीब एक घंटा बिताया था। पुलिस को तगड़ा शक है कि $14$ जून को केतन को पहाड़ी से धकेलने का पहला प्लान फेल होने के बाद, दोनों ने 17 जून की इसी सीक्रेट मीटिंग में केतन की मौत का फाइनल ब्लूप्रिंट (मर्डर प्लान) तैयार किया था।
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