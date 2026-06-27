लोहगढ़ मर्डर केस में ‘क्रिकेट कनेक्शन’, मैच के दौरान पहली बार मिले थे भाई साहिल और आरोपी प्रेमी; सिया के भाई ने किए नए खुलासे

जांच में सबसे बड़ा मोड़ दोनों की आखिरी मुलाकात को लेकर आया है। पुलिस को पता चला है कि 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या करने से ठीक एक दिन पहले, यानी 17 जून को सिया और चेतन पुणे के लुल्लानगर स्थित एक कैफे में मिले थे।कैफे में हुई 1 घंटे की बैठक: दोनों ने इस कैफे में करीब एक घंटा बिताया था। पुलिस को तगड़ा शक है कि $14$ जून को केतन को पहाड़ी से धकेलने का पहला प्लान फेल होने के बाद, दोनों ने 17 जून की इसी सीक्रेट मीटिंग में केतन की मौत का फाइनल ब्लूप्रिंट (मर्डर प्लान) तैयार किया था।