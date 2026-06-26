सिर्फ गंजापन नहीं, केतन के हकलाने से भी चिढ़ती थी सिया? पिता बोले- पसंद नहीं था तो मना कर देती

Pune Real Estate Developer Son Murder Siya Goyal: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान सिया गोयल (20) ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिया ने अधिकारियों को बताया कि उसे केतन पसंद नहीं था और वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। चेतन चौधरी से प्रेम संबंध के अलावा सिया को केतन की दो बातें पसंद नहीं थीं। पहली, केतन के सिर पर बाल कम थे और वह विग (हेयर पैच) पहनता था। दूसरी, वह बातचीत के दौरान कथित तौर पर थोड़ा हकलाता था। इस बीच, आज केतन के पिता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया है।