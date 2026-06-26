सिया गोयल का पूछताछ में बड़ा खुलासा, बोली- केतन शादी तोड़ने को राजी नहीं था, अमीरी की दिखाता था धौंस

Siya Goyal Confession: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में एक नया मोड़ सामने आया है। अब पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या की साजिश का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ दिया है। दोनों अपने-अपने बयान में खुद का गुनाह कम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि अब तक की जांच में हत्या की पूरी साजिश रचने में सिया गोयल की मुख्य भूमिका सामने आई है।