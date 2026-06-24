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‘बदनामी के डर से केतन को मार डाला’, मंगेतर सिया का खौफनाक कबूलनामा, 3 बार रची थी हत्या की साजिश

Ketan Agarwal Murder Conspiracy: पुणे के लोहगढ़ किले पर केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने कई बार केतन को मारने की कोशिश की और आखिरकार खाई में धक्का देकर हत्या कर दी।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jun 24, 2026

Ketan Agarwal murder Siya Goyal

एक नहीं तीन बार केतन को मारने का सिया का प्लान हो गया था फेल (Photo: X/@venom1s)

Siya Goyal Confession: महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला स्थित लोहगढ़ किले पर 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले एक दर्दनाक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आए खुलासों ने पूरे मामले को सनसनीखेज हत्या की साजिश में बदल दिया है। पुलिस का दावा है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने पिछले एक महीने के दौरान कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की और आखिरकार 18 जून को उसे लोहगढ़ किले से खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। अधिकारियों के अनुसार, सिया और चेतन ने केतन की हत्या के लिए बेहद शातिर प्लानिंग की थी।

हत्या से पहले तीन बार नाकाम रही साजिश

पुलिस जांच के अनुसार, सिया और चेतन लंबे समय से केतन को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि दोनों ने कई मौकों पर हत्या की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।

पहली कथित कोशिश 31 मई को लोहगढ़ किले पर हुई। सिया केतन को लेकर किले पर गई थी। वहां उसने केतन को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। लेकिन किस्मत से केतन ने एक झाड़ी को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि उस वक्त सिया ने बड़ी चालाकी से कहानी बदल दी। उसने केतन से कहा कि वहां एक सांप था, जिससे बचाने के लिए उसने उसे धक्का दिया था। इसके बाद उसने केतन को गले लगा लिया ताकि किसी को शक न हो।

मां ने रोका तो फेल हो गई दूसरी कोशिश

पुलिस के अनुसार, 4 जून को भी केतन को दोबारा लोहगढ़ ले जाने की योजना थी, लेकिन उसकी मां ने उसे जाने से रोक दिया। जांच अधिकारियों का मानना है कि उस दिन भी कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, जो पूरी नहीं हो सकी।

बाली ट्रिप से पहले गायब हुआ पासपोर्ट

जांच में एक और संदिग्ध घटना सामने आई है। 6 जून को केतन और सिया का प्री-वेडिंग फोटोशूट बाली में होना था, लेकिन यात्रा से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया।

लोनावला ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी के दस्तावेज एक ही पाउच में रखे गए थे। एक मॉल में रुकने के दौरान सिया अकेले कार तक गई थी। पुलिस को संदेह है कि उसी दौरान पासपोर्ट गायब हुआ। हालांकि, इस संबंध में अभी उससे विस्तृत पूछताछ की जानी बाकी है। पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण बाली यात्रा रद्द कर दी गई थी।

14 जून को फिर हुई कथित कोशिश

पुलिस का कहना है कि सिया ने 14 जून को भी केतन को लोहगढ़ आने के लिए मनाया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, उस दिन भी उसे खाई में धक्का देने की कोशिश की गई। बाद में सांप दिखने की झूठी कहानी बनाकर खुद को बचाने वाली के रूप में पेश किया गया।

कॉल रिकॉर्ड्स ने खोली पोल

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने सिया और चेतन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) तथा डिजिटल सबूतों की जांच की। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के बीच हजारों फोन कॉल्स और घंटों लंबी बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं।

पुलिस ने सोशल मीडिया प्रोफाइल और तस्वीरों की भी जांच की। इसके बाद लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज में दिखे एक हुड पहने व्यक्ति की तस्वीरों का मिलान किया गया, जिससे जांच का फोकस चेतन चौधरी पर गया। बाद में लोणावला ग्रामीण पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों ने कथित तौर पर सिया और चेतन के बीच पहले से रची गई साजिश की ओर इशारा किया।

भागने के बजाय हत्या का रास्ता क्यों चुना?

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सिया और चेतन एक-दूसरे के करीब थे। अधिकारियों ने जब चेतन से पूछा कि दोनों ने शादी तोड़कर साथ भागने का विकल्प क्यों नहीं चुना, तो उसने कथित तौर पर बताया कि सिया ऐसा नहीं चाहती थी। उसे डर था कि सगाई तोड़कर भागने से परिवार की बदनामी होगी।

पुलिस का मानना है कि इसी वजह से दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज

पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश रचने समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय अदालत ने दोनों को 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है और मामले से जुड़े अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं।

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Updated on:

24 Jun 2026 12:32 pm

Published on:

24 Jun 2026 12:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘बदनामी के डर से केतन को मार डाला’, मंगेतर सिया का खौफनाक कबूलनामा, 3 बार रची थी हत्या की साजिश

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