‘बदनामी के डर से केतन को मार डाला’, मंगेतर सिया का खौफनाक कबूलनामा, 3 बार रची थी हत्या की साजिश

Siya Goyal Confession: महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला स्थित लोहगढ़ किले पर 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले एक दर्दनाक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आए खुलासों ने पूरे मामले को सनसनीखेज हत्या की साजिश में बदल दिया है। पुलिस का दावा है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने पिछले एक महीने के दौरान कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की और आखिरकार 18 जून को उसे लोहगढ़ किले से खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। अधिकारियों के अनुसार, सिया और चेतन ने केतन की हत्या के लिए बेहद शातिर प्लानिंग की थी।